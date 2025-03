361magazine.com - Belén cede al trend del caschetto, ma l’estate sarà all’insegna delle chiome extra-long

Leggi su 361magazine.com

La showgirl rivoluziona il look con un taglio netto, mentre il ritorno del lungo estremo domina le tendenzeRodríguez sorprende tutti e cambia immagine. Stavolta non si tratta di un semplice ritocco al colore o di una leggera scalatura: la showgirl ha ceduto al fascino del, sfoggiando un hair look mai visto prima. Addio alla lunga chioma castana che l’ha resa iconica, benvenuto bob deciso e netto. Un cambiamento improvviso, senza troppi annunci, condiviso sui social direttamente dal parrucchiere.In un video con la madre, Veronica Cozzani,scherza: “Io taglio e lei allunga”. E in effetti, mentre la mamma punta su extension per infoltire la chioma, la figlia va in controtendenza con un taglio corto e strutturato. Un cambio d’immagine che non passa inosservato e che inevitabilmente fa nascere domande: dietro questa trasformazione c’è solo la voglia di novità o anche un cambiamento interiore?Mentreridisegna la sua carriera tra imprenditoria e famiglia, il mondo della moda capelli guarda già oltre:2025 segnerà il ritornolunghezze, conlunghissime e voluminose in perfetto stile diva.