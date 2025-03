Iodonna.it - “Belcanto”, la nuova clip della serie tv

Lunedì 17 marzo si chiude la fiction Belcanto. Oggi è stata diffusa lain anteprima dell’ultima puntatastoria di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), eloro fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi).Una fuga per inseguire il sogno del canto a Milano, in cui le tre donne si sono scontrate con il mondo dorato e spietato dell’Opera di metà ‘800, con inganni, tradimenti e passioni travolgenti. Maria, segnata da un misterioso segreto che nasconde alle figlie, spinge Antonia verso il successo, ma la ribelle Carolina sembra possedere una forza e un carisma che nessuno aveva previsto.Sospese tra sogni di fama, gelosie e lotte di potere, le tre protagoniste di Belcanto si sono trovate a confrontarsi con la durezza del mondo che hanno scelto.