Liberoquotidiano.it - Belcanto, il tradimento di Antonia fa godere Rai 1: ecco cosa è successo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () A sorpresasembra essere riuscita a reggere la sfida degli ascolti. Anche la terza puntata lunedì in prima serata su Rai 1 ha segnato 3.591.000 spettatori col 20.33% di share consentendo alla serie di mantenersi finora su una media di oltre 3,6 milioni di spettatori e del 20.6% di share. Un esito non certo eguagliabile agli exploit del Conte di Montecristo ma vicino a quello di Leopardi-Il poeta dell'Infinito, per esempio. La musica lirica, vera protagonista, si sta rivelando un valore aggiunto insieme alla trama densa di misteri e colpi di scena che coinvolgono Maria e le sue due figlie alla ricerca dela tutti i costi. I picchi del 25% nel finale testimoniano come ildinei confronti della sorella Carolina abbia coinvolto il pubblico.