Behrami | A Napoli vogliono la perfezione totale io in primis non ero un giocatore da scudetto

L’ex centrocampista Valonha parlato a Radio Serie A della sua carriera e degli anni vissuti al, dal 2012 al 2014.: «Ala, io innon ero unda»«In campo mi trasformavo. Soprattutto all’inizio ero un ragazzo molto sensibile, non avevo la capacità di gestire bene gli umori dei tifosi e i giudizi. Nascondevo tanto, però di base c’era tanta sensibilità e infatti a un certo punto della mia carriera mi sono accorto che non avevo più la capacità di gestire i commenti negativi sui social, li ho tolti e ho trovato la mia strada avendo un equilibrio. Mentre il rapporto con il giudizio dei tifosi, dei giornali, dei media, era una cosa che fluttuava tra alti e bassi, che poi mi condizionava anche la vita privata».Sul periodo aha dichiarato:«Mi voleva Mazzarri e arrivai in una piazza dove non conoscevo questo tipo di sensazione.