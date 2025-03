Bayern Monaco tutto ciò che serve sapere | formazione modulo tattica giocatori chiave

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter è tra le prime otto squadre d’Europa. Dirlo, sentirlo e scriverlo non sembra però fare così tanto baccano. Eppure di rumore dovrebbe essercene eccome, sopratper le modalità con cui è arrivato questo traguardo. Ottima proposta di gioco, difesa quasi impeccabile, una sola sconfitta su dieci partite disputate e, dulcis in fundo, un lavoro encomiabile da parte di Simone Inzaghi.Il tecnico piacentino ha sopperito negli anni a diverse defezioni importanti in fase mercato, sia relativo all’uscita di nomi imponenti e sia al non arrivo di ulteriori nomi blasonati. Una limitazione che non gli ha impedito di lavorare al meglio e riportare l’Inter tra le prime otto d’Europa, proprio come accaduto nell’edizione 2022/2023 di cui tutti conosciamo l’epilogo. Ora, dinanzi a lui e ai suoi ragazzi, una montagna da scalare: ilnei quarti di finale.