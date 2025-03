Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale, secondo successo di fila contro i padovani del Petrarca. Gamberini lancia il Bologna 2016. La salvezza adesso è alla portata

6559: Tinsley 6, Costantini 5,12, Bianchini, Faldini 6, Osellieri 4, Barbotti 14, Romanò 14, Contini 4, Guerri ne. All. Lunghini.: Chapelli, Mwambila 13, Maganotti 4, Birra 10, Lojacono, Coppo 10, Ragagnin 17, Pauro 3, Guerra, Pavan 2, Pendin, Dal Maso. All. Cilio.Arbitri: Pedini e Marzellotta.Note: parziali 22-10; 41-25; 54-37. Un altro importante tassello-per ildi coach Giovanni Lunghini, che nell’anticipo infrasettimanale della quinta giornata di andata della poule playout della conference Nordest supera idele mette in cascina la seconda vittoria consecutiva dopo quella del 2 marzoMontebelluna. Inizia subito con l’acceleratore pigiato il club del presidente Rossano Guerri, che inaugura la grande soirée con la tripla di Faldini, le conclusioni die il monologo di Barbotti (doppia doppia con 14 punti e 15 rimbalzi) che aprono rapidamente la forbice sul +12prima sirena.