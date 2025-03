Sport.quotidiano.net - Basket. Sba, nuovo ko a Borgomanero. Si complica la strada ai playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda sconfitta consecutiva per la ScuolaArezzo, che nella trasferta diviene battuta 88-77 dai padroni di casa, trascinati dall’ex di turno Bazan, autore di 25 punti, e apparsi più in palla rispetto agli amaranto. I piemontesi partono subito forte e sul finire di primo quarto piazzano un parziale di 9-0 che permette loro di chiudere avanti la prima frazione 25-16. La Bc Servizi prova a entrare in partita ma ogni volta che i ragazzi di coach Fioravanti accorciano,allunga nuovamente sfruttando i canestri di Bazan e Benzoni. All’intervallo lungo gli amaranto sono sotto 46-35 a causa anche di troppi tiri liberi sbagliati, ben sedici alla fine. Nella seconda parte di gara il canovaccio non cambia: gli amaranto rincorrono gli avversari ma non riescono a essere cinici come in altre occasioni.