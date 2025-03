Oasport.it - Basket: Olimpia Milano, sbancata Belgrado e zona playoff più vicina in Eurolega

Vittoria davvero importante, anzi quasi fondamentale, per l’EA7 Emporio Armaniin. L’di Ettore Messina, nel 29° turno, batte ala Stella Rossa per 80-82 e si inserisce finanche nella corsa per entrare aiper via diretta, senza passare dai play-in: agganciati sia i serbi che il Parisball a quota 16-13, fermo restando che dietro le evoluzioni possono essere notevoli. Ottime serate per Nikola Mirotic e Zach LeDay, autori di 19 e 15 punti, dall’altra parte Nikola Kalinic e l’ex Nemanja Nedovic fanno 12, ma non basta.Inizio favorevole alla Stella Rossa, con un 6-1 firmato Nedovic con due triple (poi realizza anche l’8-4). Messina inserisce Bolmaro e le cose cambiano subito con LeDay, Mirotic e lo stesso argentino (12-10). Brown, che qualcosa d’Italia si ricorda bene, riporta aria alla Stella Rossa, ma il punteggio rimane equilibrato perché, nonostante il +7 serbo, Caruso, Causeur e Mirotic rimettono in scia