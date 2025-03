Sport.quotidiano.net - Basket, Champions League: Tortona travolge Patrasso a domicilio

Bologna, 12 marzo 2025 – È di un successo e una sconfitta il bilancio settimanale delle squadre italiane impegnate nella seconda fase dellaballFIBA. A sorridere è stata la Bertram Derthonache ha sbancato il campo del Promitheascon un perentorio 82-60. Lo spartiacque del match è stato il terzo quarto, nel quale la compagine piemontese ha piazzato un parziale di 32-16 che le ha permesso di prendere in maniera decisiva l’inerzia del match. Fondamentali per aggiungere questi due importanti punti alla classifica, sono stati il contributo di Justin Gorham, autore di 21 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e altrettanti palloni recuperati per un complessivo 34 di valutazione, e quello di Christian Vital, che di punti ne ha messi a segno 14 con 4/7 da tre. La Bertram ha cercato di partire forte e ha subito creato un solco di tre possessi pieni (7-16), che non senza faticaha saputo colmare chiudendo il primo quarto a -1 (19-20).