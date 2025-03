Calcionews24.com - Baroni pre Lazio Plzen: «Follia pensare di accontentarci! Quel giocatore per noi è molto fondamentale»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il. Ecco cosa ha detto il tecnico capitolino, tecnico dei biancocelesti, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Sky pre. PAROLE– «Sarebbe unain maniera diversa, dobbiamo subito entrare in partita con atteggiamento e spessore. Sono partite che non .