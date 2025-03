Ilrestodelcarlino.it - Baraboglia: "A Isernia tante occasioni non sfruttate"

La bravura di Edoardo, in queste due stagioni all’Atletico Ascoli, è sempre stata quella di farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Accadeva già lo scorso anno quando mister Sergio Pirozzi lo chiamava a fare certi movimenti con la sua particolare pronuncia del nome del difensore maceratese classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli. Nel tempo Edoardo è diventato una ‘riserva di lusso’, perché probabilmente giocherebbe titolare in qualsiasi altra squadra della Serie D. Ma lui sta bene in bianconero seppur chiuso da capitan D’Alessandro, da Nonni, Mazzarani e Feltrin. E’ tranquillo, si allena con grande abnegazione, e anche ad Avezzano è stato protagonista di una prova impeccabile., ad Avezzano una partita combattuta dove l’Atletico forse meritava qualcosa di più? C’era anche un fallo da rigore su di lei? "E’ vero.