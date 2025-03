Banca Popolare di Sondrio il piano industriale per crescere sola | Dividendi da 15 miliardi

Ilgiorno.it - Banca Popolare di Sondrio, il piano industriale per crescere (sola): “Dividendi da 1,5 miliardi”

, 13 marzo 2025 – Ladipresenta il nuovoe ribadisce di voler andare avanti da, senza matrimoni con Bper o con altri. D’altronde già da titolo si capiscono le intenzioni del Cda di BPS, perché ilha un nome - “Our Way Forward” - che suona come “avanti per la nostra strada” o anche “a modo nostro”. Chiarissimo. Iltriennale (2025-2027) si prefigge “di conseguire risultati straordinari, creando e distribuendo crescente valore per gli stakeholder - ha detto l’ad Mario Alberto Pedranzini -: manterremo un ROE stabilmente superiore al 14%, genereremo utili per complessivi 1,8di euro, distribuendoper 1,5di euro (raddoppiando la distribuzione rispetto a quella degli ultimi 3 anni) e mantenendo inalterata la robustezza patrimoniale che da sempre caratterizza la”.