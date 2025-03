Biccy.it - Ballando Con le Stelle, il primo vip contattato per la nuova edizione

A maggio partirà Sognando, uno spin off dello storico programma di Milly Carlucci, che tornerà come sempre il prossimo autunno su Rai Uno. Anche se la conduttrice è impegnata con la suacreatura, in contemporanea sta già iniziando a pensare al cast della trasmissione madre e in queste ore è uscito fuori il nome delpossibile concorrente. Stando a quello che si legge sul nuovo numero del settimanale Oggi, Milly vorrebbe far scendere in pista uno degli attori italiani più famosi, Christian De Sica. Il 74enne è già stato nello show della Carlucci, perché nel 2014 ha partecipato come ballerino per una notte.“De Sica scende in pista? Oltre allo spin-off di maggio, Milly Carlucci è al lavoro anche sulla versione classica del suo popolare show. In autunno ci sarà la 20ªe Milly sta corteggiando nomi di peso per preparare un cast stellare.