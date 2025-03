Lopinionista.it - Bagnai: “Non dare per scontato che per fare la difesa comune ci voglia un esercito comune”

ROMA – “Qui tutti danno perche perlaciun, così come per avere un mercato unico si diceva che era necessaria la moneta unica: abbiamo visto come è andata. Dobbiamoattenzione a queste facili assonanze”. Ha dichiarato il Responsabile Economia della Lega, On. Alberto, a ‘RaiNews 24’.“La profonda crisi del PD – spiega– va capita. Per eseguire l’austerità, imposta da Draghi con la lettera del 2011, ha fatto chiudere ospedali, scuole, ha detto che si dovevano rispettare le regole e in nome di questo ha distrutto lo stato sociale. Ora dicono che il debito si puòe le regole si possono superare. Capite le contraddizioni di un Partito che non è credibile”. L'articolo: “Nonperche perlaciun” L'Opinionista.