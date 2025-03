Justcalcio.com - Badé: “Il signor è p *** madre”

2025-03-13 15:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:LoïcÈ uno dei Uomini forti del Siviglia Di García pimiezza. Protagonista in passato Mercato invernaleha optato per Continua a Nervión Nonostante l’offerta succosa proveniente da Aston Villa de Monchi. È un giocatore Caro e rispettato nei costumi e uno dei più carismatico. Il centro passò questo mezzogiorno attraverso i microfoni di Radio del marchio Siviglia.“Siamo concentrati sul lavoro perché lo sappiamo Possiamo migliorare molte cose. Abbiamo un Gruppo molto esigente E siamo concentrati sul prossimo gioco “, ha detto.Europa È un argomento tabù? “Devi essere ambizioso e devi vederlo. Lo sappiamo Potere E ne abbiamo uno Filosofia molto chiara Questo sta giocando e andare dove vogliamo vincere le partite.