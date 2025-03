Amica.it - Baby face make up: il trucco per sembrare più giovani

Leggi su Amica.it

“La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a cinquanta”. Questa celebre frase di Coco Chanel si dimostra sempre attuale e applicabile a più campi, dalup alla skincare. Avere un aspetto fresco e radioso – giovane, se vogliamo – è il propulsore dell’industria della bellezza. Non solo trattamenti di medicina estetica e skincare quindi: anche unche facciapiùpuò fare la differenza nella percezione del viso. Tra contouring eup liftante non mancano certo le opzioni per plasmare e sollevare l’ovale, ma unup che regali un aspetto giovane è un’altra cosa. Ilup è uno stile diche si ispira ai volti dall’aria dolce e riposata, con pelle levigata, guance leggermente arrossate e labbra naturali.