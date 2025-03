Ilfattoquotidiano.it - Avviso di sfratto a una donna disoccupata con figli, protesta del Si Cobas al Comune di Genova: “Le case ci sono, i fondi pure. Basta scuse”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sfratti. Leci, i“. Le voci dei manifestanti sotto ildi, martedì pomeriggio, si levano per contestare all’amministrazione carenze nella gestione degli alloggi per l’emergenza abitativa, che non rientrano nell’edilizia popolare, ma presentano gli stessi problemi di scarsa disponibilità. A organizzare il presidioi sindacalisti del Si, che mettono al centro dellail caso di una madrecon dueminori, a rischioentro un mese. “Non è vero che non cidisponibili: eccole”, scandiscono al microfono, indicando i cartelli con gli indirizzi e la metratura di sette alloggi pubblici destinati all’emergenza abitativa ma lasciati vuoti. “Da mesi ci battiamo perché questa famiglia venga ricevuta e presa in carico dai servizi sociali.