Game-experience.it - Avowed, Obsidian pubblica la patch 1.3.0 e promette la roadmap per un ricco supporto post-lancio

Leggi su Game-experience.it

Entertainment continua a migliorarecon il rilascio della1.3.0, un aggiornamento corposo che migliora l’esperienza di gioco sotto diversi aspetti. La novità più interessante è l’aggiunta di un Punto Abilità extra ogni cinque livelli, a partire dal livello 5 fino al 30. Chi ha già superato il livello 5 riceverà retroattivamente i punti corrispondenti, offrendo così nuove possibilità di personalizzazione del proprio personaggio.Laintroduce anche diverse migliorie nell’accessibilità, tra cui l’opzione per ingrandire i caratteri di documenti, tutorial, pop-up e dialoghi, oltre a un sistema ampliato di personalizzazione dell’HUD. Ora è possibile regolare dimensioni, trasparenza e posizione di vari elementi, come la bussola e le icone delle abilità, insieme a nuove opzioni per la personalizzazione dei tasti.