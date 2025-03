Amica.it - Avete mai visto Sabrina Carpenter senza trucco? Eccola

Ci ha abituati a vederla con i capelli biondissimi perfettamente acconciati e il make-up impeccabile, ma ancheogni tanto rinuncia a blush e rossetto per mostrarsi al naturale. Come Pamela Anderson. E quando lo fa è più bella che mai, come dimostra l’ultimo selfiepostato su Instagram.Il selfiediLa popstar 25enne ha deciso di mostrarsi make-up free in una foto scattata prima di salire sul palco di Glasgow, dove migliaia di fan l’attendevano per una tappa del suo Short N Sweet tour. Il motivo?era «malatissima», ma ansiosa di esibirsi. E per dimostrare di essere pronta nonostante tutto ha postato uno scatto in cui posa con una sciarpa leopardata drappeggiata intorno alla testa, maglione giallo e viso privo diin cui spiccavano una miriade di lentiggini e gli occhi verdissimi.