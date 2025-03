Avengers | Secret Wars i fratelli Russo spiegano quanto materiale dei fumetti utilizzeranno

Leggi su Cinefilos.it

, ideiDal momento cheprende in prestito l’omonimo fumetto della Marvel, ihanno fatto capireil Marvel Cinematic Universe si adatterà aldi partenza. Il MCU si sta infatti avvicinando alla conclusione della Saga del Multiverso, dato che il franchise si sta avvicinando ad: Doomsday nel 2026 enel 2027. Per concludere la Fase 6, Anthony e Joetorneranno nel MCU per dirigere i due sequel dei Vendicatori, dopo l’enorme successo ottenuto con: Infinity War e: Endgame.In una nuova intervista rilasciata a TechRadar, isono stati interrogati sulla direzione dimentre si preparano per: Doomsday.