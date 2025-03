Lanazione.it - Autopsia, la stretta mortale. Totale conferma dagli esami. Fatale la morsa del foulard

fatta. Servirà per chiarire le modalità del decesso di Mirella del Puglia, la 93enne ammazzata domenica mattina dalla figlia di 63. Giuseppina Martin l’ha strangolata mentre dormiva. Nel sonno. Un delitto su cui tutti i nodi sembrano sciolti e sarebbero riconducibili, a dirla con le parole dell’avvocato Stefano Lusini, "ad una tragedia familiare più che ad un delitto". Un gesto, estremo, di esasperazione, che sembrerebbe - almeno stando a quanto emerso dalle indagini - dallo stress della figlia su cui gravavano tutti i compiti di cura e di accudimento. Tant’è che durante l’interrogatorio di garanzia, tra le lacrime, ha risposto alle domande della pm e spiegato una situazione logorante. La titolare del fascicolo è la pubblico ministero Francesca Eva, titolare di uno degli ultimi omicidi in provincia, sempre in Valdarno.