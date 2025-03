Ilrestodelcarlino.it - Automobilisti più sobri alla guida. Ubriachi al volante, dimezzate le contravvenzioni

Si fanno sentire a Ravenna i primi effetti del nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, che prevede numerose modifiche alle norme per la circolazione su strada, tra stretta suin stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, monopattini, neopatentati e altro ancora. "Prendendo in considerazione i primi due mesi dell’anno – racconta Andrea Giacomini, comandante della Polizia Locale di Ravenna –, si nota una netta diminuzione delle multe perin stato di ebbrezza. Nel gennaio e febbraio di quest’anno sono state solo 14, di cui 8 a seguito di incidente stradale, contro le 36 degli stessi mesi del 2024, di cui 28 su incidente stradale. Sei multe finora nel 2025, contro 8 dell’anno scorso, sono il risultato di posti di controllo effettuati in particolare nell’ambito di servizi straordinari notturni nella notte tra sabato e domenica ogni due settimane.