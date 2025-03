Lanazione.it - Auto sfonda il guard rail e precipita per trenta metri: illeso

La Spezia, 13 marzo 2025 - È uscito di stradando ile finendo in un ripido pendio per circaprima di essere fermato dalla vegetazione. Paura ieri in zona Legnaro, frazione di Levanto, dove un'è rimasta in bilico dopo l'incidente. L'allarme è stato dato da un passante e la segnalazione è arrivata alla centrale operativa de La Spezia attraverso il 112. Levanto (La Spezia), pauroso incidente stradale. L'intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Brugnato e i volontari di Levanto, che hanno immediatamente messo in sicurezza il veicolo ancorandolo con cavi d'acciaio per evitare ulteriori movimenti. Il conducente, soccorso e stabilizzato, è stato trasportato lungo il pendio con una barella spinale e un toboga, quindi affidato al personale sanitario di Levanto.