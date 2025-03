Thesocialpost.it - Auto contro camion, lo scontro è tremendo: sul posto anche l’elisoccorso, tutto bloccato

Un violento ssi è verificato oggi, intorno alle 14, lungo la strada statale 233 tra le località di Ghirla e Ganna, in Valganna in Lombardia. L’incidente ha visto il coinvolgimento di une un’mobile, con quattro persone rimaste ferite. I feriti sono un giovane di 21 anni, una donna di 27, un uomo di 50 anni e un’altra donna, le cui condizioni sono attualmente sotto osservazione.Immediatamente allertati, i soccorritori sono intervenuti con ambulanze,mediche e due elisoccorso, per garantire un rapido trasporto alle strutture ospedaliere. Suli vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dalle lamiere e messo in sicurezza la zona, e i carabinieri della Compagnia di Luino, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.Il traffico lungo la statale 233 è stato pesantemente rallentato, con la viabilità completamente interrotta.