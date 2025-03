Australia, un uomo vive 100 giorni con un cuore di titanio. La svolta nella medicina che potrebbe rivoluzionare i trapianti

Leggi su Open.online

Uncon insufficienza cardiaca ha vissuto centocon unartificiale in. Nessun altro paziente con un impianto simile ci era riuscito fino ad ora. A febbraio, il 40enne che ha preferito rimanere anonimo era diventato la prima persona al mondo a lasciare un ospedale con unin. In altri casi simili, infatti, i pazienti sono rimasti rigorosamente ricoverati. Ilartificiale pulsa nel petto dell’dal novembre 2024, in seguito all’intervento eseguito dai chirurghi St Vincent’s Hospital della Monash University di Melbourne, in. I medici e gli esperti della BiVACOR, la compagniano-statunitense che ha sviluppato il dispositivo, riferiscono che il paziente si sta riprendendo bene e rimane in attesa di un trapianto nel quale riceverà unumano.