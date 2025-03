Australia l’influencer ruba il cucciolo di wombat alla madre per fare un video Il premier si unisce alle polemiche | Prova a farlo con un coccodrillo

Leggi su Open.online

Unche mostra una ragazza americana in vacanza inmentre prende in braccio undi– una specie di piccolo marsupiale nota in italiano anche come vombate, protetta in– ha scatenato un’ondata di indignazione sui social. La clip, diventata virale prima di essere cancellata dall’account che l’aveva pubblicata originariamente, immortalaSam Jones, mentre corre sul ciglio della strada, afferra il piccoloe lo porta via.del piccolo marsupiale non resta che inseguire disperata la ragazza cercando di salvare il. Il tutto tra le risate di chi riprende la scena. Le critiche alnon sono arrivate solo dai social, ma anche dpolitica. A condannare il comportamento di Sam Jones, infatti, è stato il primo ministrono Anthony Albanese, che ha commentato la vicenda con sarcasmo: «Provi acon undie vediamo come va».