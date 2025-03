Quotidiano.net - Aumento delle retribuzioni pubbliche: fino a 562 euro in più al mese entro il 2027

Ledei dipendenti pubblici potrebbero aumentarea oltre 500altra 2019 e, secondo le previsioni dell'Aran. Il Rapporto semestrale sulledei pubblici dipendenti stima per le funzioni centrali un incremento retributivo pro-capite del 20,43% pari a 562per 13 mensilità. Per gli altri contratti sono ancora in corso le negoziazioni per il triennio 22-24, ma le stime indicano, per la sanità, un possibiledi 530aldal 2019 al, indel 21,08%. Per scuola, istruzione e ricerca sarebbero 400in più (+16,57%) e per le funzioni locali 395(+16,68%). In un arco di tempo tra il 2016 e il, gli aumenti degli stipendi dei dipendenti pubblici nelle funzioni centrali sono "più o meno in linea con l'inflazione", secondo il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo.