Attraverso Cesenatico. Un'edizione da record

Matteo Luis Ricciardi si è aggiudicato l’edizione 2025 della, la gara podistica di 10 chilometri, che apre il ricco calendario delle manifestazioni sportive in riviera. Ricciardi, portacolori della squadra romagnola Dinamo Running, ha tagliato il traguardo col tempo di 30 minuti e 33 secondi, precedendo Stefano Furlani dell’Atletica Vicentina (30 minuti e 36 secondi), terzo Moslim Labouiti dell’Atletica Castenaso Celtic Druid che ha concluso la gara con il tempo di 30 minuti e 42 secondi. Fra le donne si è imposta Giulia Vettor della Cus Parma in 34 minuti e 37 secondi; seconda Martina Facciani (35 minuti e 29 secondi), e terza Valentina Facciani (36 minuti e 22 secondi), entrambe dell’Atletica 85 di Faenza. Va così in archivio la 34esima edizione della podistica, con partenza e arrivo allo stadio comunale Alfiero Moretti, in un percorso disegnato interamente all’interno del territorio urbano.