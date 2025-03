Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, Alcaraz domina con Dimitrov e attende Cerundolo. Super sfida Shelton-Draper

Si sono delineati anche i quarti di finale nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di. Tutto molto facile per Carlos, che hato contro un Grigorprobabilmente a corto di energie dopo la maratona di oltre tre ore del turno precedente. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-1 6-1 e prosegue la sua difesa del titolo senza aver concesso un solo set agli avversari.Nei quarti di finale il numero tre del mondo se la dovrà vedere con l’argentino Francisco, che per la prima volta in carriera (la quinta in un 1000) si trova tra i migliori otto adhaato da sfavorito l’australiano Alex de Minaur, numero nove del seeding, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco.Jacksi conferma uno dei giocatori più in forma questa settimana e lo fa battendo Taylor Fritz, testa di serie numero tre, in due set per 7-5 6-4 in appena un’ora e diciannove minuti di gioco.