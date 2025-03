Atletico-Real Madrid, il giallo del rigore annullato ad Alvarez per il doppio tocco e il Var - Il video

Leggi su Open.online

Nella girandola dei rigori che ha portato ilai quarti di Champions League nella gara contro l’c’è ilper l’annullamento del tiro di. Il giocatore scivola mentre sta calciando e tocca involontariamente il pallone due volte. Il Var annulla la sua rete. Per ildiventa così decisivo ildi Rudiger, che porta i blancos tra le migliori otto d’Europa. Il tecnico dell’Diego Simeone ha protestato: «Non ho mai visto undal VAR. L’arbitro ha detto che Julian ha toccato la palla con il piede d’appoggio (sinistro), ma la palla non si è nemmeno mossa!».March 13, 2025 E ancora: «Quelli che pensano che Julian abbia toccato la palla due volte, alzino la mano! Vedete, nessuno la alza», ha poi detto ai giornalisti. L’allenatore delCarlo Ancelotti, che ha descritto la scena come bizzarra, ha dichiarato, dopo aver visto il filmato al rallentatore, che l’argentino aveva effettivamente toccato la palla «due volte», spingendo il portiere Thibaut Courtois a segnalare all’arbitro che il tiro avrebbe dovuto essere considerato sbagliato.