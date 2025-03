.com - Atletico-Real e la polemica infinita, Simeone: “Una cosa mai vista”. Courtois: “Piangono sempre”

(Adnkronos) – Ilvola ai quarti di finale di Champions dopo aver eliminato ai rigori l’, ma il derby di Madrid regala polemiche anche dopo il confronto di campo. A far discutere è il penalty di Julian Alvarez, segnato ma annullato dall’arbitro Marciniak per un doppio tocco dell’attaccante argentino. Un caso analizzato dal Var, come da protocollo, prima del tiro successivo di Valverde. Il tecnico dei Colchoneros Diegone ha parlato infuriato in conferenza stampa: “Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per una situazione come quella di stasera. Dico tutti qui – ha aggiunto l’allenatore in conferenza stampa, rivolgendosi ai giornalisti presenti – alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Nessuno alza la mano? Passiamo a un’altra domanda”.