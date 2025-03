Calcionews24.com - Atletico Madrid, Simeone polemico con i giornalisti: «Chi ha visto il doppio tocco di Alvarez? Avete paura?» – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Diego, allenatore dell’, dopo la sfida di Champions League contro il Real. I dettagli Diegoha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Champions League trae Real, vinta dai blancos ai rigori. Diego: "If anyone from here has seen Julian touch the ball twice, raise your hand. Come on. .