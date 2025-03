Atletica quali sono i 21 azzurri convocati per i Mondiali indoor di Nanchino | c’è Furlani debutto per Bandaogo

Leggi su Sportface.it

ventuno gliper idileggera in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo a, in Cina. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha inserito nell’elenco 12 uomini e 9 donne. Una squadra giovane, che fa a meno per il momento di due star come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, entrambi alle prese con la preparazione per la stagione outdoor. C’è invece Mattia, 20 anni compiuti da un mese, con un curriculum da leader della spedizione. L’azzurro è reduce dall’argento agli Europei di Apeldoorn, con la misura di 8.12, un solo centimetro in meno del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, rivale di Mattia dai tempi dell’Under 18. Un’occasione persa visto il 8.37 di Torun e il forfait del fuoriclasse Tentoglou. A caccia di riscatto anche Leonardo Fabbri, reduce da una brutta serata vissuta ad Apeldoorn, dove non è riuscito aficarsi per la finale del getto del peso, dopo un malessere accusato nella notte che ha preceduto la gara.