Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: Dosso, Diaz e Furlani guidano gli azzurri. Un’assenza di lusso

Leggi su Oasport.it

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per i, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. La rassegna iridata, che arriva a due settimane di distanza dai recenti Europei di Apeldoorn, è il recupero di una manifestazione cancellata ormai cinque anni fa a causa della pandemia e poi rinviata due volte senza successo. Sarà l’ultimo grande appuntamento della stagione in sala, poi sarà il momento di pensare agli eventi all’aperto che ci terranno compagnia fino aidi Tokyo nel mese di settembre.Alla manifestazione parteciperanno ventuno(dodici uomini e nove donne), tra cui spiccano quattro atleti saliti sul podio durante la recente competizione continentale nei Paesi Bassi: Zaynab(oro sui 60 metri), Andye Andrea Dallavalle (rispettivamente primo e terzo nel salto triplo), Mattia(argento nel salto in lungo).