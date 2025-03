Sololaroma.it - Athletic-Roma, probabili formazioni: Cristante c’è, occhio a Rensch

Risveglio in terra spagnola per la, pronta ad affrontare una giornata di attesa verso la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ad attendere in giallorossi in un San Mames bollente unClub ferito, dopo il 2-1 dell’andata con gol subito all’ultimo respiro, ma voglioso di ribaltare la situazione per continuare la traversata verso quella finale con sede proprio a Bilbao. In conferenza stampa il solito Ranieri preciso e puntuale, consapevole che ogni minimo difetto andrà eliminato e ci sarà da gestire l’impatto con un ambiente che spingerà in maniera veemente.La rifinitura di ieri ha chiarito come solo il buon Celik, uno dei migliori della squadra nell’ultimo periodo, non sarà a disposizione del tecnico testaccino, che tra i vari Hummels, Nelsson eha studiato la soluzione migliore per ovviare alla sua assenza.