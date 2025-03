Sololaroma.it - Athletic Club-Roma, Bilbao si accende: sfottò e rispetto per le strade

La città disi è svegliata con il cuore che batte forte per la sua squadra. Ovunque si respira aria di partita: lesi sono tinte di bianco e rosso, le bandiere dell’sventolano ad ogni angolo, e l’attesa per la sfida contro laha ormai raggiunto il suo culmine. Questa non è solo una partita: è una battaglia per continuare a sognare la finale di Europa League, che si giocherà proprio qui, nella leggendaria Catedral di San Mamés, il 21 maggio.Scheletri e Totti: la città a poche ore dal matchPasseggiando per il centro, si respira una miscela di adrenalina e tradizione. Come riporta il Corriere dello Sport, un macellaio ha appeso una maglia dellaa uno scheletro di plastica. Un gesto provocatorio, certo, ma che nasconde più spirito di sfida che ostilità: “Non è un’immagine violenta, ma una dichiarazione d’intenti.