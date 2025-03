Calcionews24.com - Athletic Club Roma: 3 cose che non hai notato

Leggi su Calcionews24.com

Tre curiosità sulla sfida, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025 OvviamenteBilbao–passerà alla storia per il risultato, i gioielli confezionati da Nico Williams (due, per la precisione, il secondo davvero splendente), e su tutto il rosso rimediato a Hummels che farà discutere negli .