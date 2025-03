Sport.quotidiano.net - Athletic Club-Roma 3-1: la doppietta di Nico Williams elimina i capitolini. Giallorossi in dieci per 80'

Bilbao 13 marzo 2025 – Serviva una partita di grande valore per confermarsi a San Mames dopo la vittoria all'Olimpico, ma così non è stato. Lacade per 3-1 contro l'di Bilbao e saluta l'Europa League agli ottavi di finale. Ladie la rete di Yuri Berchiche elminano i, mentre la rete dell'orgoglio giallorosso la firma Leandro Paredes su calcio di rigore. Tanto rammarico in casanista per l'espulsione di Hummels dopo appena 11 minuti di gioco che ha pregiudicato per intero la partita in Spagna. Primo tempo Agirrezabala è la scelta tra i pali di Valverde, coperto dalla linea a quattro composta da De Marcos, Unai Nuñez, Paredes e Yuri Berchiche. In mediana De Galarreta e Jauregizar sono i due giocatori chiamati a dettare i tempi di gioco.