Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, Streaming Gratis: dove vedere il ritorno di Europa League in Diretta Live

Tanta è la tensione per questi ottavi di finale di. Alle ore 18:45 del 13 marzo andrà in scena la gara tra, sfida che riparte da un parziale di 1-2 e che vede i giallorossi in vantaggio. Il match di andata è stata l’ennesima dimostrazione di forza e compattezza da parte dei capitolini che con Angelino e Shomurodov sono riusciti a piegare i baschi. Il gol di Inaki Williams al 50? però tiene aperta ogni tipo di scenario dello Stadio San Mames.L’non arriva alla sfida in grande forma, infatti il pareggio arrivato contro il Maiorca nello scorso turno de LaLiga dimostra la stanchezza degli uomini di Valverde, impegnati su più fronti. Il rosso ottenuto poi da Yeray Alvarez nel corso della sfida di andata contro lamette ancora più in difficoltà i padroni di casa che dovranno rianche l’aspetto tattico della partita per poter ribaltare una momentanea situazione di sfavore.