Athletic Bilbao – Roma | scontri all’esterno del Sam Mames

Si registranotra tifosidello stadio Sandove si gioca la partita, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. La polizia è intervenuta per riportare la calma. Sono oltre duemila inisti partiti per. Gli ultras si sono spostati dal centro della città verso lo stadio ma alcuni di questi, riferisce El Desmarque, hanno deviato dal percorso stabilito dalle forze dell’ordine e sono riusciti a venire a contatto con i tifosi di casa. La polizia è intervenuta con alcune cariche. I disordini sono stati l’occasione per entrare all’interno dell’impianto sportivo eludendo i controlli capillari che solitamente sono previsti in queste occasioni. Non è da escludere che alcuni ultras dellasiano riusciti ad entrare nel settore ospiti senza il biglietto.