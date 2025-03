Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, formazioni ufficiali: c’è Baldanzi, la decisione su Dovbyk

Tutto in 90, o forse più, minuti di gioco. Lasi appresta a scendere in campo contro l’per vivere un’altra serata importante a livello europeo. Al San Mames ci sono in palio i quarti di finale di Europa League, con i giallorossi che partono leggermente in vantaggio dopo il 2-1 dell’andata allo Stadio Olimpico. Servirà però azzerare tutto e ricominciare da capo, senza lasciarsi influenzare dal risultato di sette giorni fa, pensando solo a tirare fuori l’ennesima prestazione di alto livello come spesso e volentieri hanno fatto i capitolini anche nelle edizioni passate della competizione., lePer conquistare la qualificazione Claudio Ranieri ha scelto di iniziare questa gara di ritorno schierando la suacon un 3-5-2. Davanti a Svilar ci sarò il terzetto difensivo composto da Mancini e N’Dicka come braccetti, mentre al centro tornerà titolare Mats Hummels, che dovrà mettere in campo anche tutta la propria esperienza.