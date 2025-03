Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Mentre i nerazzurri cercano di mantenere il loro primato in classifica, i bergamaschi tentano di ridurre il divario che li separa dai campioni d’Italia.vssi giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi sono terzi a meno tre punti dai nerazzurri capolisti e sono reduci dall’impressionante vittoria ottenuta contro la Juventus. Per la squadra di Gasperini il match assume un’importanza capitale visto che in caso di vittoria consentirebbe l’aggancio ai campioni d’Italia.I nerazzurri, reduci dalla sofferta vittoria casalinga contro il Monza, devono difendere il primato, sia dal Napoli, distante soltanto un punto, e dai bergamaschi, a meno tre.