Inter-news.it - Atalanta-Inter, risorse ridotte ma solide: Inzaghi sa su chi puntare!

Si entra sempre più nel vivo di, sfida d’alta classifica alla quale Simonearriva con qualche assenza di troppo. Per l’allenatore nerazzurro, però, restano le certezze.A CACCIA DI RISULTATI – Per la squadra di Simoneè in arrivo un’altra gara spartiacque della stagione., in programma domenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo, potrà dire tanto del cammino nerazzurro in campionato. Tre punti e una posizione separano le due squadre in classifica, osservate attentamente dal Napoli, che nel lunch match di domenica proverà a portare il risultato più utile alla corsa scudetto. Per questo motivo i nerazzurri non possono assolutamente abbassare la guardia, ritrovandosi a dover affrontarecon una serie di importanti assenze ma non privi dicertezze.