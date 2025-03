Inter-news.it - Atalanta-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: 4 out e una bagarre

Archiviato il passaggio del turno in Champions League, l’tornerà in campo domenica sera per il 29° turno di Serie A. I nerazzurri avranno il difficile scontro diretto contro l’, al Gewiss Stadium di Bergamo. Di seguito ledi.LA PARTITA – L’è chiamata a difendere la prima posizione in campionato in questo turno di Serie A. La squadra di Simonedovrà vedersela domenica sera contro l’di Gian Piero Gasperini: la vera terza incomodo nella lotta scudetto contro il Napoli. I bergamaschi, arrivano allo scontro diretto a tre punti di distanza dai nerazzurri, e con l’enorme fiducia scaturita dal poker rifilato alla Juventus la scorsa settimana. l’sarà indubbiamente più stanca a causa dell’impegno infrasettimanale di Champions, ma avrà dalla sua l’incoraggiante striscia dei precedenti: considerando tutte le competizioni,ha battuto l’del Gasp negli ultimi 7 scontri diretti.