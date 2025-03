Internews24.com - Atalanta Inter, Gasperini perde un giocatore per il match! Stop di tre settimane

di Redazioneunper ildi tre. I dettagliDopo la vittoria contro il Feyenoord, con annesso passaggio del turno in Champions League, l‘di Inzaghi si prepara alla prossima gara di campionato, l’ennesimo bigdella stagione. I nerazzurri saranno ospiti dell’di, che dopo il poker in casa della Juve, può rilanciare le sue ambizioni scudetto. In vista del, la Dea, dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, ai box per tre. Ecco i dettagli della Gazzetta dello Sport:QUI- «Juan Cuadrado si deve fermare per circa tre. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro. Il colombiano salterà la sfida di domenica sera contro l’e mancherà anche per la gara di Firenze e per quella contro la Lazio.