Atalanta-Inter, de Vrij da valutare: programma ad hoc! OK uno – CdS

Da oggi parte ufficialmente l’avvicinamento ad, scontro diretto della ventinovesima giornata di campionato. DaStefan de, mentre per un altro non ci dovrebbero essere problemi.RIPOSO – La conquista dei quarti di finale di Champions League (clicca QUI per conoscere le date ufficiali) è stata festeggiata dall’con un giorno di riposo. Ieri, ad Appiano Gentile si sono visti solamente gli infortunati Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Piotr Zielinski. Tutti e quattro non ci saranno a Bergamo e sperano di recuperare per la partita contro l’Udinese post sosta. Probabile i primi tre, per Zielinski se ne riparlerà tra fine aprile e inizio maggio. Oggi parte ufficialmente l’avvicinamento ad, match scudetto della ventinovesima giornata, che vedrà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo la prima della piazza, la Beneamata di Simone Inzaghi, e la terza, la Dea di Gian Piero Gasperini, distanti in classifica di appena tre punti.