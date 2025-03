Bergamonews.it - Atalanta, contro l’Inter il dilemma dell’attacco: tre in linea o il ritorno del trequartista?

Lookman, Retegui e.? Il grandedell’verso la super sfidariguarda l’attacco. Chi schierare e come schierarlo. Posto che due slot sono già ben saldi nelle mani della coppia che con i suoi 35 gol combinati non ha eguali in Europa, il terzo posto è da assegnare. Ed è una scelta importante, anzi, potenzialmente decisiva. Riassumibile più o meno in un solo dubbio: utilizzo delo all’assalto con i tre attaccanti inla Juventus l’opzione 3-4-3 con Juan Cuadrado per avere più spunti, dare più velocità in ripartenza e aprire le maglie granata aveva sortito gli effetti sperati e poteva essere anche una potenziale prova generale per il big matchla capolista di domenica 16 marzo (calcio d’inizio alle 20:45), ma il problema muscolare accusato dal colombiano – uscito alvallo all’Allianz Stadium – costringe a cercare alternative.