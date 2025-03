Justcalcio.com - Aston Villa vuole “scrivere i nostri nomi nella storia”, dice McGinn

Breaking:Il capitano dell’Johnafferma che i giocatori sono pronti a “” dopo aver raggiunto i quarti di finale della Champions League mercoledì.ha battuto il club Brugge 6-1 in aggregato negli ultimi 16, vincendo la seconda tappa per 3-0 aPark contro 10 uomini, grazie a un tutore del sostituto Marco Asensio su entrambi i lati del primo gol di Ian Maatsen per il club.È stata una settima vittoriacompetizione per la squadra di UNAI Emery in questa stagione (D1 L2), con solo Lazio e Valencia (entrambi otto nel 1999-2000) che hanno vinto più partiteloro campagna di debutto.Nel processo,è diventata la nona squadra inglese diversa per raggiungere i quarti di finale della Champions League-è la maggior parte delle squadre di un’unica nazione per qualificarsi per questa fase della competizione.