Aston Villa-Bruges 3-0, inglesi ai quarti dopo 42 anni

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) –42l'torna aidi finale di Champions League. Tutto facile per la squadra di Unay Emery, forte del 3-1 maturato all'andata: finisce 3-0 contro il Club Brugge, decisiva la doppietta di Asensio e la rete di Maatsen. Gara subito in salita per i belgi che hanno giocato per oltre 70 minuti con l'uomo in meno a causa del rosso di Sabbe. Gli, nel prossimo turno, sfideranno il Paris Saint-Germain. Tanto equilibrio nella prima parte della sfida, la squadra di Hayen ha tenuto in mano il pallino del gioco, la prima vera occasione è capitata a Vanaken, il colpo di testa – con inserimento dalla tre– è terminato di poco a lato. La trama è cambiata al 17? del primo tempo quando Sabbe ha steso Rashford lanciato a rete: cartellino rosso e calcio di punizione dal limite per ins, che da quel momento in poi hanno sfruttato a pieno l'uomo in più.