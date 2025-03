Dayitalianews.com - Asti: sequestrano, picchiano e gettano dal terzo piano un uomo, arrestati in 2

Le accuse sono di una gravità estrema. La Polizia di Stato di, sotto il coordinamento della Procura locale, ha arrestato due cittadini pakistani con l’accusa di sequestro di persona, rapina, tentata estorsione, tentato omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Secondo le indagini, i due avrebbero trattenuto con la forza un loro connazionale all’interno di un appartamento, chiedendo una ingente somma di denaro in cambio della sua liberazione. Non ottenendo quanto richiesto, lo avrebbero picchiato brutalmente per circa un’ora, per poi gettarlo dal balcone del.L’è miracolosamente sopravvissuto, ma è tuttora ricoverato in ospedale per tentare di recuperare la mobilità agli arti inferiori.Uno dei due sequestratori era già finito nel mirino della Squadra Mobile, che nei giorni scorsi lo aveva arrestato in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dall’Ungheria.